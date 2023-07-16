Наталка Денисенко похвасталась стройной фигурой в бикини на отдыхе в Турции

Актриса с сыном уехала в отпуск.
Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко отправилась на отдых вместе с пятилетним сыном Андреем и подругой, актрисой Еленой Светлицкой.
Для своего отпуска актриса выбрала уютную гостиницу в Турции, где и она, и ребенок смогли бы весело провести время и насладиться морским отдыхом.
В своих Instagram-stories Денисенко показала, какой купальник выбрала для отдыха. Актриса сделала фото, на котором похвасталась своей стройной фигурой в белом мини-бикини напротив зеркала.
"Разбудила, накормила, бежим ловить вечернее солнце", — написала Наталка.
Позже актриса показала, как они с сыном и подругой весело проводят время на пляже. Наталка поблагодарила своего мужа, который служит в ВСУ, мужа Елены и всех защитников за возможность уехать в этот отпуск.
"Спасибо нашим мужчинам, Андрею и Коле! Спасибо ВСУ и всем, кто защищает нашу страну за то, что мы можем уехать отдыхать с детьми. И за то, что нам есть куда возвращаться", — написала Денисенко.
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