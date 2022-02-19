Наталка Денисенко показала, как они с мужем выглядели в детстве

Наталка Денисенко показала, как они с мужем выглядели в детстве

Звезда решила посмотреть архивные фотографии.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко играла с сыном и пересматривала фотографии в альбоме, в частности, и детские.

Когда артистка получила свое очередное фото, то заметила, что Андрюша очень на нее похож. Чтобы это лучше продемонстрировать, звезда показала детский снимок. На нем изображена маленькая Наталка с короткими черными волосами и с бантом на голове.

Наталка Денисенко в детстве / instagram.com/natalka_denisenko

"Такие глазки... Испуганные... Но я всегда была очень сильной. Обнимаю эту девочку. Действительно жизнь таки интересная штука, когда смотришь на нее "со стороны"... Что же будет дальше? Интересная игра", — поделилась мыслями Денисенко.

Также знаменитость показала и детскую фотографию своего мужа, актера Андрея Фединчика. На черно-белом фото будущего артиста совсем не узнать. Разве что глаза выдают его.

Андрей Фединчик в детстве / instagram.com/natalka_denisenko

"А вот посмотрите, каким красавчиком был Андрей Фединчик", — подписала фото Наталка.

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