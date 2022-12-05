Наталка Денисенко показала, как отпускала мужа на фронт: "Знаю, что "там", поэтому расстроена"

Известная украинская актриса Наталка Денисенко показала, как провожала мужа, актера Андрея Фединчика, на фронт.

В частности, знаменитость рассказала, что ее любимый едет в далекую и длительную "командировку". Актриса из-за этого крайне расстроена, ведь знает, куда отправляется Фединчик.

"Причина моего плохого настроения все эти дни – далекая и долгая "командировка" мужа… Вот провела. Я уже знаю, что такое долго ждать, и я уже знаю, что "там", поэтому я очень расстроена, мягко говоря", – поделилась актриса.

Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Впрочем, Наталка добавила, что ее любимый переполнен оптимизмом и рад, что отправляется на фронт.

"Плохие новости для меня – радостные для него", — поделилась Наталка.

Отметим, в начале полномасштабной войны Андрей Фединчик вступил в ряды ВСУ. Наталка рассказывала, что не хотела мужа отпускать на войну, однако он нашел нужные слова и объяснил жене, почему он должен служить.

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