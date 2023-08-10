Наталка Денисенко показала, как проходят съемки эротических сцен в кино

Также знаменитость рассекретила, сколько больше всего часов проводила на съемочной площадке.
Украинская актриса Наталька Денисенко рассказала поклонникам, как проходит съемочный процесс фильма или сериала.
Оказалось, немало поклонников интересовало, как артисты играют эротические сцены. К слову, порой актеры могут не знать друг друга, хотя на экранах им нужно притворяться влюбленной парой. Также артисты в реальной жизни могут иметь партнера, так что поклонникам кажется, что сыграть любовную сцену довольно сложно.
Наталка в Instagram-stories показала, как это вообще происходит. По словам знаменитости, сначала они репетируют, а уже потом отыгрывают сцены перед камерами. Да и этот процесс не из легких. Все потому, что вокруг немало операторов. Иногда приходится занимать неудобные положения, чтобы получился удачный кадр.
"Приблизительно так! Репетируем, потом играем", — поделилась Денисенко.
Также актриса рассекретила, сколько больше всего времени проводила на съемочной площадке. Как правило, рабочий день актеров длится 12 часов. Однако съемочный процесс может затянуться. Как вспомнила Наталка, она когда-то 20 часов подряд работала. Также у артистки был опыт, когда она провела на работе 28 часов, однако тогда она была вовлечена в два проекта.
"Вообще съемочный день – это 12 часов. Плюс время на дорогу к площадке и обратно. У меня было когда-то 20 часов. Хотя нет! Было и 28 часов, но это когда было две съемочные площадки подряд", – поделилась актриса.
Напомним, недавно Наталка Денисенко порадовала поклонников необычным фотосетом. Актриса снялась в аквариуме с водой почти обнаженной.
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