Наталка Денисенко показала, как проходят съемки эротических сцен в кино

Украинская актриса Наталька Денисенко рассказала поклонникам, как проходит съемочный процесс фильма или сериала.

Оказалось, немало поклонников интересовало, как артисты играют эротические сцены. К слову, порой актеры могут не знать друг друга, хотя на экранах им нужно притворяться влюбленной парой. Также артисты в реальной жизни могут иметь партнера, так что поклонникам кажется, что сыграть любовную сцену довольно сложно.

Наталка в Instagram-stories показала, как это вообще происходит. По словам знаменитости, сначала они репетируют, а уже потом отыгрывают сцены перед камерами. Да и этот процесс не из легких. Все потому, что вокруг немало операторов. Иногда приходится занимать неудобные положения, чтобы получился удачный кадр.

"Приблизительно так! Репетируем, потом играем", — поделилась Денисенко.

Оператор Антон Борисюк / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также актриса рассекретила, сколько больше всего времени проводила на съемочной площадке. Как правило, рабочий день актеров длится 12 часов. Однако съемочный процесс может затянуться. Как вспомнила Наталка, она когда-то 20 часов подряд работала. Также у артистки был опыт, когда она провела на работе 28 часов, однако тогда она была вовлечена в два проекта.

"Вообще съемочный день – это 12 часов. Плюс время на дорогу к площадке и обратно. У меня было когда-то 20 часов. Хотя нет! Было и 28 часов, но это когда было две съемочные площадки подряд", – поделилась актриса.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко порадовала поклонников необычным фотосетом. Актриса снялась в аквариуме с водой почти обнаженной.

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