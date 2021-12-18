Наталка Денисенко показала, как с размахом отпраздновала 32-летие

Звезда сняла изысканный номер в отеле.

Украинская актриса Наталка Денисенко, вчера, 18 декабря, праздновала свой день рождения.

Наталка Денисенко отпраздновала день рождения / instagram.com/natalka_denisenko

Звезде исполнилось 32 года. Этот день знаменитость решила провести по-особому. Наталка сняла изысканный номер в отеле, который расположен в самом центре Подольского района Киева. Из окон комнаты звезды был виден Пешеходный мост через Днепр.

К слову, Наталья на празднование пригласила своих ближайшей подруги. В частности, была и Анна Кошмал и Валентина Войтенко. Должна была прийти и Ксения Мишина, но, к сожалению, актриса не смогла.

Наталка Денисенко отпраздновала день рождения / instagram.com/natalka_denisenko

Ну и конечно же Наталку поздравлял ее любимый – Андрей Фединчик, который подарил своей жене огромный букет роз.

Наталка Денисенко отпраздновала день рождения / instagram.com/natalka_denisenko

Они все вместе отлично провели время. Наталка угощала своих подруг разными вкусностями и бокалами игристых напитков. На празднике был фотограф. Также в честь дня рождения звезда запустила фейерверк.

Наталка Денисенко отпраздновала день рождения / instagram.com/natalka_denisenko

Позже подруги Наталки тоже устроили ей сюрприз. Они взяли праздничный торт, зажгли свечи и поднесли к актрисе, чтобы она загадала желание.

Наталка Денисенко отпраздновала день рождения / instagram.com/natalka_denisenko

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