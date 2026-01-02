- Дата публикации
Наталка Денисенко показала, как с возлюбленным по-особенному встретила Новый год
Пара провела праздник подальше от суеты и шумных компаний.
Украинская актриса Наталка Денисенко показала, как с новым возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским, встретила Новый год.
Пара отправилась подальше от городской суеты и шумных компаний. Поэтому, влюбленные арендовали домик, где вокруг никого не было - только лес. Новый 2026 год они встретили втроем - Юрий Савранский, Наталка Денисенко и 8-летний сын актрисы.
Артистка накрыла просто невероятный стол. Когда куранты пробили двенадцать, они выпили по бокалу игристого.
После празднования Нового года Наталка Денисенко и Юрий Савранский не торопятся возвращаться. Они и в дальнейшем остались в домике, где вместе проводят уикенд.
Напомним, в прошлом году Наталка Денисенко развелась с актером Андреем Фединчиком и закрутила роман с манекенщиком Юрием Савранским. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала о других знаменитостях, которые также в 2025 году расторгли брак.