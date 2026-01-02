ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
424
Время на прочтение
1 мин

Наталка Денисенко показала, как с возлюбленным по-особенному встретила Новый год

Пара провела праздник подальше от суеты и шумных компаний.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Украинская актриса Наталка Денисенко показала, как с новым возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским, встретила Новый год.

Пара отправилась подальше от городской суеты и шумных компаний. Поэтому, влюбленные арендовали домик, где вокруг никого не было - только лес. Новый 2026 год они встретили втроем - Юрий Савранский, Наталка Денисенко и 8-летний сын актрисы.

Артистка накрыла просто невероятный стол. Когда куранты пробили двенадцать, они выпили по бокалу игристого.

Наталка Денисенко встретила Новый год с сыном и Юрием Савранским / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко встретила Новый год с сыном и Юрием Савранским / © instagram.com/natalka_denisenko

После празднования Нового года Наталка Денисенко и Юрий Савранский не торопятся возвращаться. Они и в дальнейшем остались в домике, где вместе проводят уикенд.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, в прошлом году Наталка Денисенко развелась с актером Андреем Фединчиком и закрутила роман с манекенщиком Юрием Савранским. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала о других знаменитостях, которые также в 2025 году расторгли брак.

Дата публикации
Количество просмотров
424
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie