Наталка Денисенко показала, как в компании нового возлюбленного отпраздновала 36-летие
Артистка провела свой день рождения в кругу родных и близких.
Украинская актриса Наталка Денисенко показала, как в компании нового возлюбленного, манекенщика Юрия Савранского, отпраздновала 36-летие.
У артистки 17 декабря был день рождения. Знаменитость праздновала его в одном из заведений Киева, где собрала самых близких и родных ей людей. День рождения Наталка Денисенко встречала в нежном образе. Актриса надела белое длинное платье, сделала прическу с локонами и легкий макияж.
Гости просто засыпали знаменитость разнообразными поздравлениями, подарками, а также не оставили ее без немалых букетов роскошных цветов.
В конце вечера Наталку Денисенко ждал сюрприз. Новый возлюбленный актрисы Юрий Савранский, с которым она также провела день рождения, вынес ей нежный тортик именинницы. Звезда загадывала желания и задувала свечи.
Напомним, возлюбленный Наталки Денисенко ранее публично поздравлял ее с днем рождения. Юрий Савранский обращался к актрисе по случаю особой даты.