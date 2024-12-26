Наталка Денисенко показала мужа в больнице и рассказала о его состоянии после серьезной операции

Знаменитость говорит, что ее возлюбленного ждет длительная реабилитация.

Украинская актриса Наталка Денисенко показала мужа-военного на больничной койке и рассказала о его состоянии после серьезной операции.

Сейчас Андрей Фединчик находится в одной из клиник Ужгорода. Актриса вместе с сыном проведала мужа. В своем Instagram Наталка опубликовала фото, как Андрей Фединчик лежит на больничной койке и восстанавливается.

Знаменитость говорит, что мужа ждет длительная и нелегкая реабилитация, которая займет несколько месяцев. После этого Андрей Фединчик будет продолжать восстанавливаться после хирургического вмешательства. Это займет немало времени, а именно около года.

"Приехали к нашему папе. Реабилитация нас ждет очень нелегкая... Несколько месяцев...И потом еще год восстановления", — поделилась актриса.

Андрей Фединчик с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Отметим, на днях Наталка Денисенко сообщила, что Андрею Фединчику сделали сложную операцию. В подробности актриса не удавалась, лишь отметила врача, который выполнил хирургическое вмешательство. К слову, медик специализируется на нейрохирургии и онкологии.

Напомним, недавно хореограф Амадор Лопес с серьезными травмами попал в больницу. Шоумену понадобилась помощь врачей после неудачного падения на одном из концертов.

Читайте также: