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Наталка Денисенко показала подросшего сына от Андрея Фединчика: "Копия папы"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
328
Время на прочтение
2 мин
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Наталка Денисенко показала подросшего сына от Андрея Фединчика: "Копия папы"

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Мама и сын снялись в хорошей фотосессии.

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась фотографиями со своим подросшим сыном от актера Андрея Фединчика, который сейчас служит в рядах ВСУ.

Знаменитость показала 5-летнего Андрюшу в новой фотосессии. Милыми кадрами с сыном Наталка поделилась в Instagram.

Под подборкой фотографий актриса поделилась своими размышлениями о материнстве. Наталка рассказала, что с годами ее все больше вдохновляет и наполняет общение с сыном, а также он очень напоминает ей мужчину, на которого очень похож мальчик.

Наталка Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Так соскучилась по сыну. Было время когда было так тяжело с ним маленьким (да кому я рассказываю, и сейчас у меня такие моменты бывают часто), но теперь, когда я слышу его смех, его шутки (особенно шутливые способы, как можно приказать россиян), когда любуюсь его сходством с Андреем, когда слышу как разумно и интересно он мыслит — я наполняюсь жизнью и тихой радостью. Потому что есть ради чего продолжать бороться", — поделилась актриса.

Поклонники Денисенко также отметили, что 5-летний Андрюша растет очень похожим на своего известного отца.

  • Копия отца!
  • Сын – копия вашего Андрея!
  • Какие вы красивые! Сыночек очень похож на папу.
  • Как похож на отца!
Сын Наталки Денисенко и Андреыя Фединчика / © instagram.com/natalka_denisenko
Сын Наталки Денисенко и Андреыя Фединчика / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, что сейчас Андрей Фединчик служит на передовой вдали от родных. В апреле актер смог на время приехать к родным на выходные. Денисенко восхищала Сеть совместными фото с любимым.

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Дата публикации
Просмотры
328
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