Наталка Денисенко показала подросшего сына от Андрея Фединчика: "Копия папы"

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась фотографиями со своим подросшим сыном от актера Андрея Фединчика, который сейчас служит в рядах ВСУ.

Знаменитость показала 5-летнего Андрюшу в новой фотосессии. Милыми кадрами с сыном Наталка поделилась в Instagram.

Под подборкой фотографий актриса поделилась своими размышлениями о материнстве. Наталка рассказала, что с годами ее все больше вдохновляет и наполняет общение с сыном, а также он очень напоминает ей мужчину, на которого очень похож мальчик.

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Так соскучилась по сыну. Было время когда было так тяжело с ним маленьким (да кому я рассказываю, и сейчас у меня такие моменты бывают часто), но теперь, когда я слышу его смех, его шутки (особенно шутливые способы, как можно приказать россиян), когда любуюсь его сходством с Андреем, когда слышу как разумно и интересно он мыслит — я наполняюсь жизнью и тихой радостью. Потому что есть ради чего продолжать бороться", — поделилась актриса.

Поклонники Денисенко также отметили, что 5-летний Андрюша растет очень похожим на своего известного отца.

Копия отца!

Сын – копия вашего Андрея!

Какие вы красивые! Сыночек очень похож на папу.

Как похож на отца!

Сын Наталки Денисенко и Андреыя Фединчика / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, что сейчас Андрей Фединчик служит на передовой вдали от родных. В апреле актер смог на время приехать к родным на выходные. Денисенко восхищала Сеть совместными фото с любимым.

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