Наталка Денисенко показала редкое селфи с мужем-военным и поздравила его с 39-летием

Украинская актриса Наталка Денисенко нежно поздравила своего мужа, военного Андрея Фединчика с днем рождения, которое он отмечает 25 февраля.

Сегодня защитнику исполняется 39 лет. По этому случаю на странице в Instagram артистка поделилась нежным селфи с любимым, где они изображены дома. Когда именно была сделана фотография, актриса не уточнила. Денисенко призналась мужу в любви и пожелала, чтобы они были снова вместе как можно скорее:

"Сегодня день рождения у моего любимого мужа. Я желаю тебе только главного: чтобы ты был здоров, счастлив и жил снова рядом со своей семьей – со мной и сыном. Я тебя очень люблю", — написала актриса.

Наталка Денисенко поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Поклонники звездных супругов присоединились к поздравлениям и поблагодарили Андрея Фединчика за то, что он защищает Украину от российских оккупантов:

Поздравляем сердечно нашего Андрея! Береги Боже защитника! Гордимся!

C Днем рождения. Скорейшего возвращения к семье и победы

Мои искренние поздравления! Здоровья, воодушевления, мужества и скорейшего возвращения домой!

Напомним, ранее Наталка Денисенко растрогала, как муж Андрей Фединчик поздравил ее с Днем святого Валентина. Защитник с передовой придумал, как сделать любимой жене приятно в день всех влюбленных.

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