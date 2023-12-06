Наталка Денисенко показала редкое селфи с мужем-защитником Фединчиком

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась редким фото со своим мужем, актером Андреем Фединчиком, который сейчас защищает нашу страну на передовой.

На странице в Instagram артистка разместила кадр, на котором запечатлена с возлюбленным в авто. Фединчик сидит за рулем, а Наталка делает селфи и улыбается. Этой фотографией звезда сериала "Крепостная" поздравила любимого и всех защитников с Днем Вооруженных сил Украины :

"Хотя сегодня и день святого Николая, День ВСУ кажется важнее всех праздников на свете! Ведь именно благодаря защите Вооруженных Сил мы можем праздновать сегодня, насколько это возможно. У меня очень мало фото с моим мужем, я его вижу очень редко… Мне очень болит, что все эти годы, пока идет война, его нет рядом. Но я горжусь и благодарна ему, что он стал на путь защиты, чтобы я, и мы с вами, могли сегодня делать праздник для наших деток", – написала Денисенко под фотографией с мужем.

Наталка Денисенко с мужем Андреем Фединчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

В свою очередь, подписчики страницы Наталки присоединились к поздравлениям и поблагодарили ее мужа за то, что он защищает Украину:

Ангела хранителя вашему мужу и ВСУ!

Дай Бог, чтоб твой муж вернулся домой! С праздником Вооруженных сил Украины

Главное, что жив! Сохрани его, Боже! Спасибо за отважность

Напомним, также с Днем Вооруженных сил Украины наших защитников поздравило немало звезд. В частности, за защиту наших воинов поблагодарили Лилия Ребрик, Слава Демин, Тарас Цымбалюк, Дарья Петрожицкая и многие другие.

Читайте также: