Наталка Денисенко показала романтическую встречу с мужем-военным, к которому приехала на позиции

Украинская актриса Наталка Денисенко показала романтическую встречу со своим мужем, актером Андреем Фединчиком, служащим на передовой.

Сейчас избранник звезды защищает нашу землю от российских оккупантов, поэтому звездные супруги не могут часто видеться. Чтобы провести хоть немного времени со своим любимым, Наталка приехала к нему на позиции. Романтическими кадрами с Фединчиком Денисенко поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Свидание супругов прошли прямо в автомобиле. Однако даже в такой ситуации мужчина актрисы нашел возможность подарить ей огромный букет белых роз.

"Свидание. Сегодня я не просто так ездила вдали от дома", — написала Денисенко.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, что накануне свидания Наталка Денисенко показала, на какие косметические процедуры отважилась.

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