Наталка Денисенко показала свой подарок на Новый год: "Уже знала, что это за боль"

Украинская актриса Наталка Денисенко показала, каким подарком порадовала себя на Новый год.

Знаменитость купила вещь, которая полезна для физического и ментального здоровья. В частности, артистка подарила себе дощечки с гвоздями и даже успела на них постоять 12 минут.

"Очень долго настраивалась. Все-таки стала на 12 минут. Я уже знала, что это за боль и как с ней работать, поэтому было немного легче, чем впервые", — поделилась актриса.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также Наталка призналась, что после Нового года плохо себя чувствовала. Знаменитость даже считала, что заболеет. В частности, у артисты было немало утомительных дел перед праздниками. Тем временем в новогоднюю ночь Наталка вместе с семьей испытала стресс, ведь рядом с ними сбивали ракеты.

"Вчера было очень плохо. Я лежала весь день, слушала практики… Я ожидала, что заболею, потому что очень устала перед Новым годом, много было ответственности: за сыночка, за посылки для ребят на передовую, за переезд. И финальная капля – это стресс, который мы пережили в новогоднюю ночь. У нас дрожали окна, звуки были такие сильные... Только тогда, когда мой папа вышел на улицу и увидел, что вдали минуснули ракету, мы поняли, что возле нас работает ПВО", — поделилась Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, ранее актриса делилась, что это первый Новый год, который она встретила без мужа Андрея Фединчика, он служит на передовой. Также знаменитость рассказывала, что от мощных взрывов ее маленький сынишка сильно испугался и у него была истерика.

Читайте также: