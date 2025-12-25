Наталка Денисенко показала свою маму-красавицу и растрогала публичным обращением к ней

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко щемяще поздравила свою маму Нину с днем рождения.

25 декабря для звезды имеет двойное значение — в этот день она празднует не только Рождество, но и день рождения своей мамы Нины. По этому случаю актриса опубликовала фотографию с именинницей, показав ее публике и подчеркнув, что именно мама является одним из самых важных людей в ее жизни.

В публикации в Instagram Денисенко эмоционально обратилась к родному человеку, пожелав ей долгих лет жизни, крепкого здоровья, радости и мира. Актриса призналась, что бесконечно благодарна маме за любовь, поддержку, веру и за то, что она всегда рядом — при любых обстоятельствах.

Наталка Денисенко с мамой / © instagram.com/natalka_denisenko

«Мамочка, я от всей души желаю тебе долгих лет жизни, наполненных радостью, счастьем и крепким здоровьем! Пусть рядом с тобой всегда будут близкие люди, чтобы ты жила в мире, а с твоего лица никогда не исчезала улыбка! Как твоя дочь сделаю для этого все, что смогу. Я очень тебя люблю и бесконечно ценю. С Днем рождения, мамочка», — написала Наталка, растрогав публику искренностью слов.

Подписчики актрисы активно присоединились к поздравлениям, засыпав маму звезды теплыми пожеланиями и комплиментами, отметив ее красоту и теплую семейную атмосферу.

«С днем рождения мамулю, мама — это человек, который всегда рядом. Будьте счастливы» — Анна Саливанчук

«С именинницей, здоровья крепкого мамочке» — Кристина Решетник

Какие красивые. Поздравляю вашу мамочку! Мира, здоровья и исполнения желаний

Напомним, на Рождество Наталка Денисенко также высказалась о своем состоянии после развода с Андреем Фединчиком. Она впервые отреагировала на его заявления о ее якобы измене.