Наталка Денисенко показала загородный дом, в котором живет, и призналась, сколько стоит его аренда

Украинская актриса Наталка Денисенко показала загородный дом, в котором живет вместе с сыном Андреем.

Жилье звезда арендовала на всю зиму. Наталка вместе с мужем, актером Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину на передовой в составе ВСУ, планировали до войны приобрести свой дом.

Однако Денисенко приняла решение арендовать дом на те деньги, которые они с мужем откладывали для приобретения собственного дома.

Наталка Денисенко показала дом, в котором живет с сыном / Фото: stb.ua

Наталка Денисенко показала дом, в котором живет с сыном / Фото: stb.ua

"Я не знала, как будет в квартире у нас. Потому что выключали свет. Здесь есть генератор, есть камин, там банька. Он (дом – прим.ред.) может работать автономно. Здесь можно жить. Поэтому я его сняла для подстраховки, чтобы пережить зиму", — рассказала Наталка в программе "Невероятная правда о звездах".

Наталка Денисенко показала дом, в котором живет с сыном / Фото: stb.ua

Наталка Денисенко показала дом, в котором живет с сыном / Фото: stb.ua

Наталья Денисенко показала дом, в котором живет с сыном / Фото: stb.ua

Также Денисенко рассекретила, что в месяц аренда дома стоит 600 долларов.

Также артистка объяснила, почему с началом полномасштабного вторжения приняла решение не уезжать из Украины:

"Я не хотела вообще куда-то ехать, убегать. Мне просто хотелось быть дома. Мой муж в ВСУ. Я думала, если, не дай бог, что-то, то я должна быть где-то рядом, чтобы решить какие-то вопросы... Я вот думаю, когда закончится война и вернется Андрей, мне надо будет заново учиться просить о помощи… Потому что он и так меня всегда ругал, что я доминант, что я баба с яйцами", — поделилась Денисенко.

Напомним, 25 февраля муж Наталки Денисенко, актер Андрей Фединчик отпраздновал день рождения. Артисту, который сейчас защищает Украину в составе ВСУ, исполнилось 38 лет. По этому случаю Наталка нежно поздравила любимого и показала фото с ним, сделанные на фронте.

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