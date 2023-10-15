Наталка Денисенко показалась под капельницей и рассказала состояние своего здоровья

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая ранее жаловалась на плохое самочувствие, показалась под капельницей.

В Instagram-stories артистка опубликовала фото, как она лежит в постели, а к ее руке подключена система капельницы. К слову, знаменитость заболела, поэтому сейчас активно лечится. Наталья говорит, что лечение дает свои результаты, и она постепенно поправляется.

"Ну я так пока… Но анализы показывают, что динамика положительная. Поэтому я рада и капельнице", – поделилась знаменитость.

Наталья Денисенко под капельницей / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Отметим, еще 9 октября Наталка Денисенко делилась, что заболела. У актрисы поднялась высокая температура, а также ее мучил кашель. Кстати, несмотря на плохое самочувствие, знаменитость все равно выходила на сцену, ведь не хотела срывать представления.

Напомним, недавно певица Оля Полякова попала в больницу, где ей поставили капельницы. Впоследствии артистка показала, как выглядит ее рука после инъекций. Знаменитость очень сильно испугала поклонников. Рука артистки набухла, была вся в синяках, а на месте укола вообще появилась шишка.

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