Наталка Денисенко показалась с 6-летним сыном и рассказала об их отдыхе

Украинская актриса Наталка Денисенко отправилась на отдых с 6-летним сыном Андреем-младшим от мужа, актера Андрея Фединчика.

Вместе с сыном знаменитость проведет время в уютном гостиничном комплексе возле Киевского моря. Так, Наталка в фотоблоге уже поделилась, как с самого утра они с Андреем собирали чемоданы и ехали на отдых. Впоследствии актриса показала их номер, куда они заселились, с панорамным видом на море.

Наталья Денисенко с сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко с сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко с сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также Денисенко уже успела насладиться ужином и прогулкой вдвоем с сыном. Пока маленький Андрей играл возле моря, артистка поделилась впечатлениями и призналась, что ей невероятно нравится местность.

"У меня сегодня релакс день с очень классным парнем, который дарит мне любовь высшего сорта. Мы приехали на отдых на море. Действительно морской вайб. Спасибо, Боже, что даешь людям силу и вдохновение строить такие места. Боже, как я кайфую", – поделилась Наталка.

Наталья Денисенко с сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко с сыном на отдыхе / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, муж Наталки Денисенко сейчас находится на войне в составе ВСУ. Ранее актриса делилась, какую важную награду получил ее возлюбленный от президента.

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