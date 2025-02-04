Наталка Денисенко показалась с измученным видом и пожаловалась, что вместе с 7-летним сыном заболела

Украинская актриса Наталка Денисенко призналась, что вместе с 7-летним сыном заболела.

Об этом знаменитость сообщила в Instagram-stories. Артистка рассказала, что болеет ее сынишка Андрюша. Знаменитость надеялась, что он быстро поправится и будет чувствовать себя лучше, однако болезнь пока что не проходит. Как отметила артистка, это все потому, что Андрюша чувствует внутреннее состояние мамы. К слову, сама Наталка Денисенко тоже сейчас болеет. Однако актриса уверена, что таким образом ее тело очищается после ретрита.

"Бессонная ночь, сынок болеет, и я надеялась, что сегодня станет лучше... Но нет... Понятно почему, потому что дети считывают внутреннее состояние родителей. На ретрите поднялось очень много сложных тем, и сейчас начался процесс их развязки... Я начала болеть тоже. Надеюсь, это к очищению", — поделилась знаменитость.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко также опубликовала фото, на которых она предстала с довольно измученным видом. Однако актриса не собирается поддаться болезни. Она настроилась на позитив и собралась на съемку.

"Собралась на съемку в новой шубе. Скажу вам так: как бы сложно ни было, надо собирать себя в кучу и думать только в положительном ключе", — отметила знаменитость.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко стала владелицей нового автомобиля Mercedes-Benz. Артистка уже раскрыла ошеломительную стоимость автомобиля.

Читайте также: