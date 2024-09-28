Наталка Денисенко показалась с мужем-воином и рассказала, как они сына поздравляли с 7-летием

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала об особом празднике в семье.

Сегодня, 28 сентября, ее сын Андрей празднует день рождения. Мальчику исполнилось 7 лет. По этому случаю Денисенко показала архивные кадры, сделанные за время ее беременности, и рассказала, что они с мужем подарили сынишке. Так, несмотря на то, что возлюбленный актрисы Андрей Фединчик находится на службе в ВСУ, Наталка от них обоих вручила Андрею-младшему подарок и украсила комнату шариками.

Наталка Денисенко с семьей / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко с мужем / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также в своем фотоблоге знаменитость поделились редкими архивными кадрами, где они с мужем и сыном играют и просто отдыхают дома на кровати. Невероятно счастливые родители целуют Андрея и радуются общему досугу.

Наталка Денисенко с семьей / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко с семьей / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Сегодня (28 сентября – прим. ред.) нашему сынишке исполняется 7 лет. Я до сих пор не могу поверить, что этот мальчик вырос внутри моего живота, родился и сейчас рассказывает мне свои мысли. Дети – это что-то невероятное! Видео архивное, из недавних. Андрей Андреевич Фединчик, будь счастливым! Пусть у тебя будет легкая судьба. Ты такой интересный человек! Твой железный характер и чувствительность с нежностью – это особое сочетание! Мы с папой любим тебя безгранично! Знай, что мы всегда рядом, знай, что вся наша любовь будет сопровождать тебя всегда: и в 7 лет, и в 70!", - восхитила звезда.

Наталка Денисенко с семьей / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко хвасталась, как вдвоем с сыном провела время на отдыхе и раскрыла, куда именно уехала.

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