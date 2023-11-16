Наталка Денисенко показалась с ранами на лице и рассказала, что случилось

Украинская актриса Наталка Денисенко показалась с ранами на лице и очень сильно напугала своих поклонников.

На некоторое время знаменитость исчезла из соцсетей. Когда же артистка вышла на связь в Instagram-stories, то показалась с царапинами на лице. Актриса призналась, что у нее были тяжелые съемочные будни и пообещала со временем рассказать, откуда у нее появились две раны.

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Исчезла со сторис, потому что были тяжелые съемочные дни… Надо было немного отдохнуть. О царапинах расскажу, но немного позже", — поделилась с фанами артистка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Однако поклонники Наталки Денисенко очень сильно волновались и беспокоились, откуда у их кумира появились царапины и не произошло ли что-то неладное. Звезда сериалов объяснила, что все хорошо. Актриса случайно поранила лицо, когда убирала в квартире.

"Рассказываю быстро, как у меня появились эти царапины. После первого съемочного дня я приехала домой, сходила в душ, распарила лицо и стала подметать пол. У меня такой совок с длинной ручкой. Я подметала и просто "клюнула" в эту ручку. Она сделала мне царапины. Царапины от совка", — успокоила фанатов знаменитость.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно певица Оля Цибульская напугала отечным лицом. Оказалось, что это случилось после косметологической процедуры. Со временем отеки сойдут с лица артистки.

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