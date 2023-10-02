Наталка Денисенко показалась в объятиях мужчины-военного на редких фото вместе

В последнее время звездные супруги не часто видятся.

Актриса Наталка Денисенко поделилась новой фотографией со своим мужем, актером Андреем Фединчиком, который сейчас служит в рядах ВСУ.

Нежное фото с любимым знаменитость опубликовала на своей странице в Inatagram. На фото счастливая Наталка позировала в объятиях приехавшего с фронта домой Андрея.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

В подписи актриса поздравила мужа с Днем защитников и защитниц Украины, который в этом году украинцы впервые отпраздновали 1 октября. Денисенко поблагодарила своего любимого за защиту и смелость, а также поделилась своим главным желанием.

"Безграничная благодарность всем кто приближает нашу жизнь под мирным небом! Особые поздравления у меня сегодня будут моему главному защитнику! Так не хочется снова тебя отпускать далеко, но я понимаю, что это не только для меня… Горжусь тобой и люблю тебя! Хочется, чтобы скорее наступила наша победа, и мы поздравляли наших ребят с другим настроением! Слава Украине", — написала Наталка.

Напомним, ранее Маша Ефросинина также показала своего мужа Тимура Хромаева в военной форме и рассказала, почему разозлилась на его решение пойти в ВСУ.

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