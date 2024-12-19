Наталья Денисенко покупает квартиру в Киеве и показала, как она будет выглядеть

Украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко поделилась, что покупает квартиру в Киеве.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что наконец-то станет обладательницей дома мечты. Артистка покупает квартиру в жилом комплексе, который еще строится. Сейчас Наталья Денисенко выбирает апартаменты. Знаменитость убеждена, что хочет покупать квартиру на последних этажах, чтобы открывалась невероятная панорама на Киев.

"Так, ну вот мой важный день, о котором я очень хочу рассказать. Я пришла смотреть на жилой комплекс и хочу найти здесь квартиру своей мечты. Это комплекс моей мечты. Этот вид, который будет открываться с верхних этажей, — это то, о чем я всегда мечтала. Я хочу оставаться в Украине, жить здесь, в самом прекрасном комплексе нашей столицы", — поделилась знаменитость.

Наталка Денисенко покупает квартиру / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко надеется, что уже через год строительные работы завершатся и квартира будет готова. Именно тогда актриса сможет показать, как она выглядит внутри, а пока звезда сериалов и кино продемонстрировала макет жилого комплекса. Уже после завершения строительства знаменитость приступит к ремонту мечты.

"На следующий свой день рождения хочу прийти и показать вам свою достроенную квартиру перед тем, как начать там ремонт. Дом моей мечты!" – добавила актриса.

Напомним, тем временем певица Мила Нитич недавно продала свою квартиру. Артистка призналась, во что вложила вырученные средства.

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