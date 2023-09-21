Наталка Денисенко полностью обнажилась и показала ягодицы российским ракетам

Артистка приняла участие в пикантной фотосессии.
Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко взбудоражила воображение поклонников новыми провокационными съемками.
На странице в Instagram артистка поделилась кадрами из недавней фотосессии, во время которой позировала полностью обнаженной. Пикантные места Наталка прикрывала простыней. Атмосферы фотосету предали скульптуры, в окружении которых снималась Денисенко:
"Показываю в окно ягодицы российским ракетам. Вообще под этими фото планировала другую подпись, но сегодняшние обстоятельства заставляют сделать только такую подпись… Вчера сделали такие творческие снимки с моей Наташей Саниной. Очень хочется красоты, в любое время", – прокомментировала фотографии актриса.
В свою очередь, поклонники звезды наделали ей комплиментов:
- Такие ягодицы не грех показать
- Очень нежно
- Ай! Это максимальная эстетика. Невероятно!
- Идеал женственности: хрупкая и сильная одновременно
Напомним, ранее Наталка Денисенко честно призналась, что иногда отпралвяет своему мужу, актеру Андрею Фединчику, который сейчас служит в ВСУ, свои фотографии эротического характера.
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