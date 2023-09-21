Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Наталка Денисенко полностью обнажилась и показала ягодицы российским ракетам

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2574
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Наталка Денисенко полностью обнажилась и показала ягодицы российским ракетам

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Артистка приняла участие в пикантной фотосессии.

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко взбудоражила воображение поклонников новыми провокационными съемками.

На странице в Instagram артистка поделилась кадрами из недавней фотосессии, во время которой позировала полностью обнаженной. Пикантные места Наталка прикрывала простыней. Атмосферы фотосету предали скульптуры, в окружении которых снималась Денисенко:

"Показываю в окно ягодицы российским ракетам. Вообще под этими фото планировала другую подпись, но сегодняшние обстоятельства заставляют сделать только такую подпись… Вчера сделали такие творческие снимки с моей Наташей Саниной. Очень хочется красоты, в любое время", – прокомментировала фотографии актриса.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

В свою очередь, поклонники звезды наделали ей комплиментов:

  • Такие ягодицы не грех показать
  • Очень нежно
  • Ай! Это максимальная эстетика. Невероятно!
  • Идеал женственности: хрупкая и сильная одновременно
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, ранее Наталка Денисенко честно призналась, что иногда отпралвяет своему мужу, актеру Андрею Фединчику, который сейчас служит в ВСУ, свои фотографии эротического характера.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2574
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация