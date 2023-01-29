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Наталка Денисенко поработала официанткой, чтобы помочь пострадавшим от войны

Наталка Денисенко поработала официанткой, чтобы помочь пострадавшим от войны

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
664
Время на прочтение
1 мин
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Наталка Денисенко поработала официанткой, чтобы помочь пострадавшим от войны

Наталка Денисенко на день изменила профессию и стала официанткой / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Знаменитость присоединилась к благотворительной инициативе.

Украинская актриса Наталка Денисенко на один день сменила профессию и стала официанткой в одном из киевских ресторанов.

В частности, знаменитость вместе с другими своими коллегами по сцене присоединилась к благотворительной инициативе. Целью работы актеров было то, чтобы собрать как можно больше чаевых.

Наталка Денисенко на день изменила профессию и стала официанткой / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко на день изменила профессию и стала официанткой / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Все средства, а это более 220 тысяч гривен, пойдут в помощь пострадавшим от войны. Так, собранные деньги перевели шоумену и волонтеру Денису Христову.

Наталка Денисенко на день изменила профессию и стала официанткой / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко на день изменила профессию и стала официанткой / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Мы собрали 223 428 грн. Недавно я с моими коллегами и знакомыми поработала официанткой в ресторане ради важной цели. Спасибо всем, кто пришел, заказывал и оставлял чаевые. Все средства передали Денису Христову, и они пойдут на помощь пострадавшим от войны", — поделилась Наталка.

Наталка Денисенко на день изменила профессию и стала официанткой / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко на день изменила профессию и стала официанткой / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, муж актрисы Андрей Федичник сейчас тоже работает ради победы Украины – он на фронте защищает страну от оккупационных войск. За время службы возлюбленный Наталки очень изменился. Фединчик отрастил густую бороду, а на его висках появилась седина.

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Дата публикации
Просмотры
664
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