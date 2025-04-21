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Наталка Денисенко после новостей о разводе с мужем Фединчиком сделала заявление
Артистка подчеркнула, что хочет наслаждаться жизнью.
Украинская актриса Наталка Денисенко сделала заявление на фоне новостей о ее разводе с мужем-военным Андреем Фединчиком.
На днях стало известно, что в суде рассматривается дело о разрыве брака артистки. Согласно данным, Наталка Денисенко еще 31 января подала заявление на развод с Андреем Фединчиком. В настоящее время актеры воздерживаются от публичных комментариев. Однако в Instagram-stories Наталка сделала неоднозначное заявление.
В частности, актриса дала понять, что жизнь у нее одна и она собирается ею наслаждаться по полной. Наталка Денисенко также подчеркнула, что мнение окружающих не будет учитывать, отметив, что "кто хочет – может перемыть ей косточки".
"Пока Бог дает мне жизнь, я буду ею наслаждаться на все 100 процентов. А кто хочет – может "перемыть мне косточки", - прокомментировала актриса.
Отметим, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик прожили в браке восемь лет. За это время у пары родился общий сын Андрюша, которому сейчас семь лет. Рассмотрение дела о разводе актеров состоится 8 мая в одном из судов Житомира.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что голливудская пара Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс разводится. Актрисы прожили в браке 25 лет.