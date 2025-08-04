Наталка Денисенко после развода с Фединчиком призналась, кто был инициатором: "Сложно и больно"

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко прокомментировала развод с мужем, актером Андреем Фединчиком.

Пара в течение 10 лет состояла в отношениях, из которых восемь – в браке. Однако весной актеры шокировали новостью, что разводятся. Об этом стало известно из открытых реестров судебных дел. Ни Денисенко, ни Фединчик не давали никаких комментариев. Однако на этот раз актриса для PlayBoy прокомментировала их разрыв. Знаменитость призналась, что именно она стала инициатором развода. Тем не менее, артистке это было сложно. Знаменитость тяжело переживала разрыв, ведь все же 10 лет находилась в отношениях с Андреем Фединчиком, так что их много чего объединяет.

"Это чрезвычайно сложно и больно, хоть и развод был моей инициативой. Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, прекратить что-то чувствовать или "перепрыгнуть" в новые отношения - невозможно. И в этом нет драмы совсем, это уважение к нашему общему прошлому, а оно было великолепным", - признается актриса.

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Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталке Денисенко тяжело дался развод с мужем. Однако сейчас она уже чувствует себя гораздо лучше, ведь много работала над собой. С бывшим мужем знаменитость выстраивает родительские отношения. Все же экс-влюбленных связывает общий сын.

"Сейчас мне уже легче, ведь я много поработала над собой и над своим состоянием. И сегодня стараюсь строить максимально здоровые отношения с Андреем — как с человеком, который был и остается для меня очень важным. Ведь даже если мы больше не вместе, он — отец моего сына, а это неразрывная связь на всю жизнь", - заверила артистка.

Несмотря на развод, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик довольно часто видятся, общаются друг с другом в вопросах, что касаются сынишки. Для знаменитости очень важно, чтобы у мальчика было ощущение семьи и он понимал, что у него есть мама и папа.

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын / © instagram.com/andreyfedinchik

"Мы часто видимся, вместе воспитываем сына. Для меня очень важно, чтобы малыш Андрюша не чувствовал потери, ведь мы с папой очень сильно его любим и всегда будем рядом. Мне кажется, что сыночек это видит. Для меня самое главное, чтобы для ребенка семья осталась семьей независимо от обстоятельств", - добавила знаменитость.

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Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика – что известно

Впервые о разводе актеров заговорили в середине апреля. Из открытых данных в реестре судебных дел стало известно, что Наталка Денисенко в конце января подала заявление в суд. Наконец, артисты официально развелись в мае этого года. Бывшие супруги указали, что причиной этого стала потеря чувств друг к другу.

От публичных комментариев Андрей Фединчик и Наталка Денисенко воздерживались. Лишь недавно актриса назвала мужа "бывшим" и рассказала о совместном воспитании сына.