Наталка Денисенко после развода с Фединчиком сделала заявление: "Проживать боль утраты"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко заинтриговала Сеть загадочным постом о переживаниях, изменениях и потерях.

В своем фотоблоге звезда растрогала поклонников откровенной публикацией. Звезда, которая состояла в браке с актером Андреем Фединчиком, намекнула на болезненные изменения, которые с ней случились в мае. И, похоже, речь идет о личном. Ведь не секрет, что в судебном реестре уже давно обнародовано решение о ее разводе. Впрочем, сама Денисенко всегда избегает этой темы и еще ни разу не комментировала ее.

Тем не менее, актриса призналась, что май выдался для нее особенным и таким, который она навсегда запомнит. В частности, и из-за приятных моментов, которые она научилась замечать вокруг себя. И в память о последнем дне весны знаменитость в белом платье устроила чувственную фотосессию. На снимках она позирует в нежном полупрозрачном платье, украшенном объемными цветами.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Последний день весны - сегодня. Эта весна научила ждать тепло, выдерживать холод, дожди, наслаждаться благоуханием цветов (тех, что от чистого сердца и от самой природы), и проживать боль потери... Эту весну 2025 года я не забуду никогда", - заинтриговала подписью звезда.

Напомним, недавно певец Иво Бобул рассекретил подробности своего четвертого брака и кем работает его жена во время войны.