Наталка Денисенко после трагедии в семье вышла на связь с поклонниками

Украинская актриса Наталка Денисенко после тяжелой потери в ее семье решилась вернуться в соцсети.

Как ранее рассказала звезда, из жизни ушел ее свекор – отец ее мужа, актера Андрея Фединчика. В сторис в Instagram Наталка рассказала, как прошло прощание с родным человеком. Семье было очень трудно прощаться с отцом, хотя они готовили к тому, что болезнь победит.

"Я отсутствовала в соцсетях несколько дней. Хоть фото сделаны вчера вечером после похорон и поминок, но сегодня я все еще в обессиленном состоянии. Умер мой свекор, папа Андрея... Мы знали, что он умирает, но все равно очень больно отпускать его …Я его очень сильно любила", – поделилась актриса.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Как рассказала Наталка, в стрессовой ситуации она собралась и помогла мужу организовать все, как нужно. Актриса эти дни чувствовала себя собранной, однако сейчас почувствовала, что потеряла силу.

"Андрей занимался организацией похорон, а я занималась организацией поминок. Все прошло очень хорошо... И эти дни я была очень собрана и бодра. Но я поняла, что моя психика в стрессовых ситуациях очень классно действует – все четко, но как только все кончается, мне становится плохо, я просто остаюсь без сил", — откровенно заговорила Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кроме личной трагедии актрису выбила из колеи ужасная трагедия на Каховской ГЭС. Даже в свое отсутствие в Сети Денисенко продолжала донатить.

"Все это время я донатила и читала об аварии в Каховке. И, бл*ть, я не знаю, как выдержать этот мир! И этих сосиян! Эта трагедия наложилась на нашу личную трагедию и я просто не могу прийти в себя", — поделилась актриса .

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, что 6 июня отец Андрея Фединчика ушел из жизни 6 июня. На почтаке мая стало известно, что свекор актрисы страдает тяжелой болезнью.

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