Наталка Денисенко поздравила сыночка с 8-летием и удивила подарком

Наталка Денисенко с сыном Андреем / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталка Денисенко поздравила своего сына Андрея с 8-летием.

Праздничными моментами звезда поделилась в своих Instagram-сториз. Мальчик празднует день рождения 28 сентября, и его звездная мама решила устроить настоящий праздник.

"Восемь годиков моему сыну. С днем рождения, Андрюша наш, самый дорогой ребенок, мое счастье, моя любовь. Счастливой судьбы", — написала Наталка.

Реклама

Сторис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Для празднования Денисенко украсила детскую комнату цветными шариками и подарила Андрею самокат. А потом показала, как устроила вечеринку для сына и его друзей. На тематическом празднике в стиле Гарри Поттера были фотозона, аниматоры и сладкие угощения. Празднование получилось ярким и незабываемым для маленького именинника и его друзей.

Сторис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Сторис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Андрей Фединчик обвинил Наталку Денисенко в измене и назвал ее любовника, вызвав шквал обсуждений в Сети. Актриса отреагировала на скандальные заявления экс-супруга и объяснила, что происходит в ее личной жизни.