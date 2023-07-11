Наталка Денисенко пожаловалась, что ее 5-летний сын заболел: "Нам через три дня на море отправляться"

Украинская актриса Наталка Денисенко пожаловалась, что ее 5-летний сын Андрюша заболел.

Печальными новостями знаменитость поделилась в Instagram-stories. Артистка рассказала, что у Андрюши поднялась высокая температура. Сейчас знаменитость занимается лечением сына, ведь вскоре они будут уезжать в отпуск, а к тому времени нужно, чтобы мальчишка поправился.

"Прилетела домой – у котика температура 39. А нам через три дня на море отправляться…", — поделилась актриса.

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Отметим, недавно Наталка Денисенко встретилась с мужем. Актриса поехала на фронт, чтобы хотя бы немного провести время с Андреем Фединчиком. Как говорила артистка, их свидание длилось всего несколько часов.

Напомним, недавно Оля Полякова рассказывала о проблемах со здоровьем. Знаменитость заболела, когда находилась в Лондоне.

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