Наталка Денисенко пожаловалась на плохое самочувствие: "По здоровью у меня капут"

Украинская актриса Наталка Денисенко пожаловалась на плохое самочувствие.

Сегодня знаменитость вышла в свои Instagram-stories и рассказала поклонникам, что начала чувствовать себя хуже после гастролей по Украине. После насыщенного рабочего графика и стресса у Наталки поднялась высокая температура.

"Еду в пробке из проб – температура 37,7. Столько стрессов, колоссальная загрузка и вирусы в осеннем воздухе бьют по телу", – поделилась с подписчиками Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Дома актриса заметила, что у нее тоже появился кашель, поэтому сразу взялась лечиться, ведь времени на болезни нет. Чтобы облегчить свое состояние и снизить высокую температуру тела Наталка выпила лекарства, а также заварила себе витаминное время с малиной.

"Температура поднимается. Кашель увеличивается... Что-то последние недели по здоровью у меня капут. Завтра надеюсь, что буду здорова. Пожалуйста, пожелайте мне здоровья", — сказала Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, гнет так давно Наталка Денисенко перенесла неудачную операцию по удалению зуба мудрости. Со слезами на глазах актриса рассказала об ошибке врачей.

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