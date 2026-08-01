Наталка Денисенко пожаловалась на проблемы со здоровьем и испугала состоянием: "Врачи разводят руками"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко в последнее время заставляет своих поклонников очень сильно волноваться за нее.

Уже не раз артистка показывалась в клинке под капельницами. Знаменитость в подробности не вникала, но давала понять, что ее беспокоят проблемы со здоровьем. Поэтому Наталка Денисенко уже и обращалась к врачам, чтобы те выяснили, в чем причина, и помогли улучшить ее состояние.

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Однако медики не смогли понять, почему актриса чувствует себя не лучшим образом. Так что знаменитость выбрала особенный метод лечения — отдых. Чтобы полностью дистанцироваться от городской суеты, артистка вместе с возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским, поехала к бабушке, которая живет в селе.

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«В селе у бабушки. Приехала на лечение сюда, потому что все врачи разводят руками», — поделилась знаменитость.

Пост Сообщение Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, сейчас Наталка Денисенко готовится к свадьбе со своим женихом. Парочка, вероятно, заключит брак в августе, поскольку осенью их ждет немало дел. Кстати, прямо перед свадьбой избранник актрисы сменил фамилию. Юрий Савранский уже показал свой новый паспорт.

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