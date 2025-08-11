Наталка Денисенко пожаловалась на проблемы со здоровьем и как на ее состояние повлиял развод

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

Артистка в последнее время переживала не лучший период. В частности, знаменитость развелась с мужем, а также предстала перед рядом других проблем. Конечно же, это все не могло не сказаться на здоровье. Наталка Денисенко на проекте "Тур зірками" говорит, что ей поставили диагноз преддепрессивное состояние.

"У меня было преддепрессивное состояние. Я всегда смеялась, когда мне кто-то говорил, что в депрессии. Я думала, как это вообще возможно, ты что, не можешь улыбнуться себе в зеркало и идти жить свою прекрасную жизнь. Но я получила вот такой диагноз. Я действительно поняла, что внутреннее зависит от внешнего. То, что я переживала за последнее время, мой разрыв и многое другое...Эмоции дают и на тело, и на душу. Надо это лечить", - поделилась знаменитость.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Кстати, актрисе посоветовала обратить внимание на здоровье астролог. Сама Наталька тоже понимала, что чувствует себя не лучшим образом. Поэтому, артистка полностью проверила организм, и результаты оказались неутешительными. Знаменитость начала лечение. В частности, она пила различные витамины, ходила на сеансы к психологу. Наконец, это все дало замечательный результат. Сейчас Наталка Денисенко чувствует себя значительно лучше.

"Мне мой астролог говорила, что в такие даты у меня будет сбой со здоровьем. Я пошла на чекап. Я чувствовала, что плохо себя чувствую, что плохо сплю, мне постоянно хотелось спать. Я пошла на чекап, и у меня такого никогда не было. Когда мы увидели, что у меня полный капец начинается... Действительно было такое состояние, что у меня не было сил стоять. Это было очень трудно, но я справилась. Я против таблеток, антидепрессантов. Я стараюсь все исправить бадами, аппаратами, психологической работой", - добавила артистка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

