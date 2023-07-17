Наталка Денисенко пожаловалась на россиян на отдыхе в Турции: "Их очень много"

Украинская актриса Наталка Денисенко сейчас находится на отдыхе в Турции и рассказала, встречала ли там россиян.

Знаменитость ответила на вопросы поклонников о своем отпуске в сторож в Instagram. По словам Денисенко, сейчас в Турции находится очень много россиян, но, к счастью, в их гостинице их можно встретить реже.

К тому же, как поделилась актриса, граждане страны-агрессорки начинают вести себя тише, когда слышат украинский язык.

"Узких очень много! Но в нашей гостинице небольшой процент (гостиница одна из дорогих). И когда они слышат украинский язык — становятся очень тихими. Конфликтов пока не было", — рассказала Денисенко.

Наталка Денисенко рассказала о россиянах в Турции / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, что на днях актриса вместе с сыном отправилась на отдых за границу. Денисенко уже успела позагорать на пляже и похвасталась фигурой в купальнике.

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