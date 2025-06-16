Наталка Денисенко пожаловалась на ухудшение здоровья и раскрыла, как лечится: "Это нонсенс"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая недавно находилась под капельницами, раскрыла подробности ухудшения состояния здоровья.

Так, в фотоблоге артистка поделилась с поклонниками неутешительными новостями. У Натальи диагностировали преддепрессивное состояние. Она не стала вдаваться в подробности, что именно стало причиной этого, но рассказала о лечении. В частности, актриса отметила, что принимает лекарства и уже внесла в свой плотный график больше отдыха.

Сторис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

В результате Денисенко уже имеет план окунуться в июльский отпуск и оправиться от сложного периода в жизни. В то же время звезда пообещала больше внимания уделить сыну Андрею.

Реклама

"Это нонсенс. Я лечу преддепрессивное состояние. Просто где я, а где преддепрессивное состояние. Но оно есть и я буду с этим бороться. У меня были выходные, что странно. И поэтому почти весь июль я буду отдыхать. Посвящу его себе, своему здоровью и сыну", - поделилась Наталка.

К слову, недавно Наталка Денисенко пережила кардинальные изменения в личной жизни. В открытых источниках появились данные о ее расторжении брака с актером Андреем Фединчиком, который сейчас служит в рядах ВСУ. Впоследствии она заинтриговала размышлениями о "боли утраты".