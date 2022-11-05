Наталка Денисенко пожаловалась на водителя, слушавшего песни россиян: "Нормально поговорить не удалось"

Актриса также показала, какие гневные комментарии ей начали после этого инцидента писать россияне.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о досадном инциденте, случившемся с ней, когда она ехала на съемочную площадку.

К слову, водитель, который вез ее на место назначения, слушал в салоне авто песни российских исполнителей. Звезда была возмущена тем, что мужчина включает композиции жителей страны-агрессора, поэтому сделала ему замечание. Водитель тем временем просто переключил песню, ничего не объяснив.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko_official

"Еду на работу. Злая, капец. Каждая песня у водителя — российская. И это не таксист. А парень из департамента водителей. А потом мы спрашиваем, почему в топах эти песни. Нормально поговорить не получилось. Он просто молча переключил. И я уверена, что и дальше будет слушать российскую музыку", — рассказала звезда в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko_official

Наталка также добавила, что папа водителя авто служит в ВСУ. Поэтому актрису еще больше удивило поведение мужчины, ведь слушая русские песни, он помогает зарабатывать деньги россиянам.

"Это просто кринж. Папа этого парня, который возит меня на съемочную площадку, служит в ВСУ. То есть его отец защищает нашу страну, а он слушает через приложение российских исполнителей, платит деньги в казну нашего врага. Прикол? Почему есть те, кто не понимает эту логическую цепочку?" – прокомментировала звезда.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko_official

Денисенко добавила, что можно общаться на языке, на котором удобно, слушать песни на русском языке, но украинских исполнителей. Но продукцию россиян следует бойкотировать.

"Слушайте российские песни наших исполнителей, общайтесь так, как вам удобнее, но! Призываю всех не слушать российских исполнителей. Сделаем бойкот их продукции, их творчества, потому что это государство уничтожает наших людей", — добавила звезда.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko_official

Кстати, актриса уже успела получить порцию хейта от россиян, поддерживающих политику кремлевского диктатора Путина.

"У россиян пылает. Вот такое сообщение получила. При этом парню-водителю я ничего плохого не сказала. Но клиника не понимает связей", — ответила актриса.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko_official

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