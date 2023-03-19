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Наталка Денисенко прикрыла обнаженный бюст руками в женственной фотосессии

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
238
Время на прочтение
1 мин
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Наталка Денисенко прикрыла обнаженный бюст руками в женственной фотосессии

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Артистка позировала в костюме-макраме.

Украинская актриса Наталка Денисенко взбудоражила воображение поклонников новой пикантной фотосессией.

На странице в Instagram звезда разместила серию снимков, автором которых выступила фотограф Lesya Yasnitska. На фотографиях Наталка позирует без нижнего белья в соблазнительной комбинации из топа и платья, сплетенных из макраме. Также фигуру артистки украсили бусины.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Бюст Наталка прикрывает руками. Фотосессия получилась довольно женственной и романтичной. "О любви и красоте", — подписала фото автор съемок.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

В свою очередь, подписчики страницы Денисенко не скрыли своего восторга от увиденного: "украинская амазонка", "невероятно красивая", "какая же красота", "восхищаюсь вами", "разносторонняя актриса, ощутимо с каждого фото".

Напомним, в конце февраля Наталка Денисенко нежно поздравила своего мужа, актера Андрея Фединчика с 38-летием. Сейчас возлюбленный артистки защищает Украину на фронте в составе ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
238
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