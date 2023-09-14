Наталка Денисенко призналась, что присылает интимные фото Фединчику, который служит в ВСУ: "Он нуждается"

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась пикантными подробностями личной жизни.

Так, в интервью Маше Ефросининой Денисенко призналась, что иногда присылает свои интимные фото мужу, актеру Андрею Фединчику, который сейчас служит в ВСУ.

"Когда мой муж в командировке, он даже просит меня, чтобы я ему отправляла какие-то красивые фотки. Сейчас он прям нуждается. Ведь когда ты где-то далеко, и здесь тебе отправляют такие фоточки, то это как раз то, что может поддержать. А когда фотография нужна срочно, то процесс идет очень быстро... Рассказываю такой интим! Вот у меня даже было такое, что прихожу очень уставшая с работы, а Андрей пишет: "Ну, что ты там?" И я сразу думаю: "Надо сделать красивую фоточку!". Быстро надеваю что-то красивое с пуш-апом, там и так, и так стану. Все, отправила, выдохнула. Потому что понимаю, что ему это очень важно", – рассказала Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также актриса поделилась, что их любовь с Фединчиком с годами только укрепляется, а связь становится глубже. Денисенко не скрывает, что ее мучили мысли о том, как они будут на расстоянии поддерживать связь. Также Наталка рассказала, что иногда они с мужем могут поссориться из-за его ревности. Но она понимает любимого:

"Я волновалась, что же будет, ведь Андрей так надолго ушел. Думала, как мы будем дальше жить. Но впоследствии, когда он приехал из командировки, увидела: "О, вроде мой муж". Несмотря ни на что любовь есть. Даже появилось больше страсти и чувственности. Последнее, из-за чего мы недавно ссорились, это ревность. Вообще я думала, что мой муж не ревнивый! Скорее всего, он беспокоился, что я здесь одна, такая красивая, играю спектакли, у меня есть постоянное внимание зрителей. А он где-то далеко. И ему казалось, что это небезопасно. Хотя меня просто не возбуждают другие мужчины, только мой!" – поделилась Денисенко.

Напомним, ранее Наталка Денисенко призналась, на сколько упал ее доход из-за полномасштабной войны.

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