Наталка Денисенко призналась, ходила ли на свидания после развода и есть ли у нее ухажер

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталка Денисенко призналась, ходила ли на свидания после развода с мужем Андреем Фединчиком и появились ли у нее ухажеры.

С мая артистка официально является холостячкой. Поэтому, внимание к личной жизни знаменитости сейчас очень сильно приковано. Да и сама актриса интригует фанатов, когда хвастается различными роскошными букетами в своем Instagram.

Однако Наталка Денисенко в программе "Тур звездами" уверяет, что цветы получает от поклонников. Что же касается поклонников, то их у артистки тоже нет. Также Наталка Денисенко не ходит на свидания. По словам артистки, она много работает, поэтому все свое свободное время пытается посвятить сыну.

Реклама

Наталка Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

"Нет такого, что есть ухажеры. То, что у меня есть какое-то огромное мужское внимание, то, к счастью или к сожалению, нет. И у меня не так много времени, чтобы ходить на свидания. Я стараюсь, когда у меня есть свободное время, уделять его сыну. Я и так поздно вечером прихожу, ребенок меня ждет. Если честно, я не знаю, как мне организовать свою личную жизнь, чтобы я еще раз вышла замуж", - призналась знаменитость.

Тем не менее, Наталка Денисенко уже знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. Для знаменитости не важна ни его профессия, ни статус. Актриса хочет, чтобы будущий избранник разделял ее взгляды. Также для артистки важно чувствовать рядом с мужчиной стабильность, силу и спокойствие.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Наверное, это стабильность, спокойствие, потому что я очень эмоциональная, истеричка. Нужен мужчина, который выдержит мою безудержную энергию, который может успокоить, будет сильным как и внешне, так и внутренне. Это необязательно должен быть актер, состоятельный. Я очень мечтаю, чтобы у меня был настоящий друг и партнер, с которым я могу реализовывать какие-то проекты", - призналась артистка.

Напомним, недавно Наталка Денисенко прокомментировала развод с Андреем Фединчиком. Артистка призналась, кто был инициатором их разрыва.