Наталка Денисенко призналась, ходила ли на свидания после развода и есть ли у нее ухажер
Наталка Денисенко в мае официально развелась с мужем. Теперь артистка холостячка.
Украинская актриса Наталка Денисенко призналась, ходила ли на свидания после развода с мужем Андреем Фединчиком и появились ли у нее ухажеры.
С мая артистка официально является холостячкой. Поэтому, внимание к личной жизни знаменитости сейчас очень сильно приковано. Да и сама актриса интригует фанатов, когда хвастается различными роскошными букетами в своем Instagram.
Однако Наталка Денисенко в программе "Тур звездами" уверяет, что цветы получает от поклонников. Что же касается поклонников, то их у артистки тоже нет. Также Наталка Денисенко не ходит на свидания. По словам артистки, она много работает, поэтому все свое свободное время пытается посвятить сыну.
"Нет такого, что есть ухажеры. То, что у меня есть какое-то огромное мужское внимание, то, к счастью или к сожалению, нет. И у меня не так много времени, чтобы ходить на свидания. Я стараюсь, когда у меня есть свободное время, уделять его сыну. Я и так поздно вечером прихожу, ребенок меня ждет. Если честно, я не знаю, как мне организовать свою личную жизнь, чтобы я еще раз вышла замуж", - призналась знаменитость.
Тем не менее, Наталка Денисенко уже знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. Для знаменитости не важна ни его профессия, ни статус. Актриса хочет, чтобы будущий избранник разделял ее взгляды. Также для артистки важно чувствовать рядом с мужчиной стабильность, силу и спокойствие.
"Наверное, это стабильность, спокойствие, потому что я очень эмоциональная, истеричка. Нужен мужчина, который выдержит мою безудержную энергию, который может успокоить, будет сильным как и внешне, так и внутренне. Это необязательно должен быть актер, состоятельный. Я очень мечтаю, чтобы у меня был настоящий друг и партнер, с которым я могу реализовывать какие-то проекты", - призналась артистка.
