Наталка Денисенко призналась, как ее муж изменился за время службы в ВСУ: "Стал другим человеком"

Также артистка рассказала, как часто у нее получается видеться и общаться с Андреем Фединчиком.

Украинская актриса Наталка Денисенко призналась, как ее муж, актер Андрей Фединчик, изменился за полтора года службы в рядах ВСУ.

Артистка призналась, что у нее создается такое впечатление, будто ее возлюбленный стал совсем другим человеком. Однако и сама знаменитость тоже изменилась, ведь война повлияла на взгляды всех. Также Наталка убеждена, что когда Украина победит в войне и все военные, наконец, вернутся домой, то их женам нужно будет заново изучать своих мужей.

"Иногда думаю, что после завершения войны мне нужно будет заново знакомиться со своим мужем. Он стал другим человеком. Но война изменила и меня, мои взгляды на жизнь, мое отношение к культуре, языку, стране… Абсолютно ко всему! Думаю, всех жен военных ожидает испытание. Нам нужно будет учиться жить вместе с нашими возлюбленными заново", — рассказала актриса в интервью "24 Каналу".

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также Наталка призналась, что ей повезло в плане встреч с мужем. Долгое время Фединчик служил в Киеве, хотя ездил в командировку. Также недавно знаменитость виделась с возлюбленным.

"Мне немного больше повезло в этом плане, я видела мужа чаще. Он несколько месяцев был в командировке в 2022 году, потом служил в Киеве, потом еще около пяти месяцев был в командировке. И снова вернулся. Я его видела недавно, когда был на учениях", — поделилась актриса.

Кроме того, Фединчик постоянно находится на связи с Денисенко. Наталка также призналась, что хочет, чтобы их жизнь была такой, как и раньше. Однако актриса понимает, что в условиях войны это просто невозможно.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Мне очень повезло, что муж постоянно на связи. Что может отвечать мне, и я очень это ценю. Хочется, чтобы у нас была обычная жизнь, как раньше. Но понимаю, что это невозможно в условиях войны", — призналась артистка.

Напомним, недавно Наталка Денисенко необычным способом прокомментировала скандал с Владимиром Остапчуком, который заявил, что ему не нравятся небритые женщины.

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