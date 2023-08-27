Наталка Денисенко призналась, насколько из-за войны упал ее доход: "Какую-то копейку зарабатываем"

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко призналась, из-за чего сердилась на себя в начале полномасштабной войны и как упал ее доход.

По словам артистки, когда Россия вторглась на территорию Украины, у нее началась депрессия. К слову, артистке было стыдно, что она играла в кино на русском языке, а затем эти картины еще и продавали на рынок РФ. Наталка Денисенко чувствовала себя виноватой в войне и думала, что вообще покончит с актерской карьерой.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Когда началось все, то у меня просто была такая депрессия... Мне казалось, что все, ничего не будет, это конец. Я вообще не думала, что что-то может быть. Какие сериалы вообще, чем я занималась, что я делала. Мы снимали сериалы на русском языке, которые продавали и в Россию, и у нас показывали, и в Казахстане... Мы думали, что это нормально... Я вообще не понимала, что происходит у нас в стране... Когда это все началось, то ты понимаешь, что ты все сделал для того, чтобы эта война случилась. У меня был такой злам, очень сложно было. Я думала, что вообще уже не буду ни актрисой кино, ни озвучки. Но все-таки мы вышли из этой депрессии, с этого упадка", – рассказала знаменитость в интервью Анатолию Анатоличу.

Впоследствии Наталка смогла справиться с депрессией и чувством вины. Съемки картин в Украине возобновились, а артистка получила предложения на роли, на которые согласилась. Правда, знаменитость признается, что сейчас гонорары совсем маленькие. Если раньше Наталка могла отложить средства и собрать на какие-то ценные покупки, то сейчас хватает только на жизнь и донаты для военных.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Сейчас откровенно я говорю, что гонорары действительно вообще не те. Мы просто работаем, потому что нам хочется работать. Какую-то копейку зарабатываем. Раньше были достойны гонорары, которые ты мог отложить. Мы с мужем работали и купили квартиру, машины. Сейчас ты не можешь себе это позволить. Сейчас донаты и на твою жизнь. Но это на украинском языке, это наше производство, наши актеры", — призналась знаменитость.

Напомним, ранее певец Тарас Тополя рассказал о своем заработке во время войны. Кроме того, музыкант признался, сколько тратит в месяц.

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