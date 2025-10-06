Наталка Денисенко призналась, платит ли Фединчик алименты и сколько в месяц тратит на сына

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Украинская актриса Наталка Денисенко призналась, платит ли экс-супруг, актер Андрей Фединчик, алименты и сколько она тратит в месяц на сына.

Бывшие супруги после развода вместе воспитывают 8-летнего Андрюшу. Наталка Денисенко на проекте "Тур зірками" говорит, что Андрей Федичник замечательный отец, который делает все возможное для сына. Что касается алиментов - то от этого они отказались, хотя актер и предлагал ежемесячные выплаты.

"Такого дела как алименты у нас вообще нет, хотя Андрей мне предлагал это сделать, но я считаю, что Андрей - он очень хороший человек, очень любит своего сына и делает максимально все, что сейчас в его силах. Мы стараемся давать сынишке как можно больше своей любви. Он самый лучший папа и делает все, что он может", - делится артистка.

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын / © instagram.com/natalka_denisenko

Также Наталка Денисенко рассказала и о расходах на ребенка. Актриса отдала сына в частную школу. Ежемесячно знаменитость платит 18 тысяч гривен, а с едой и кружками получается около 28 тысяч. Также актриса покупает сыну одежду и игрушки, правда, с этим она старается не слишком баловать Андрюшу.

"Я вожу Андрюшу в частную школу, она не супер дорогая и модная, это обычная частная школа. Она возле нашего дома, поэтому туда и вожу. Она стоит - 18 тысяч в месяц. Кружки и питание - получается еще 10-14 тысяч. 28 тысяч гривен в месяц - это идет только на школу. Заказала ему одежду - потратила 10 тысяч гривен", - призналась знаменитость.

