Наталка Денисенко раскрыла, как ее возлюбленный смог уехать из Украины в отпуск на Тенерифе

Наталка Денисенко с Юрием Савранским / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталья Денисенко отреагировала на волну критики из-за отдыха за границей с любимым Юрием Савранским и объяснила, почему не скрывала романтическую поездку во время войны.

После серии фотографий с Тенерифе на артистку посыпались упреки в Сети. Часть пользователей начала интересоваться, на каких основаниях ее избранник выехал из Украины. Денисенко решила не молчать и публично прокомментировала ситуацию. По словам знаменитости, никаких незаконных схем или «бронирований» не было. Она отметила, что ее возлюбленный имел право пересечь границу еще задолго до начала полномасштабной войны. Именно поэтому пара не видела смысла скрывать совместный отдых.

«Если бы у нас была какая-то ситуация незаконная, что надо что-то скрывать, тогда бы, возможно, мы и не показывали фото из отпуска. Но мы специально освещали это. Ну и зачем в принципе скрывать то, что сделано по закону?» — объяснила актриса в комментарии проекту «Ранок у великому місті».

Реклама

Наталка Денисенко с Юрием Савранским / © instagram.com/natalka_denisenko

Также Денисенко добавила, что прекрасно понимает эмоциональное состояние украинцев и острую реакцию на любые публичные проявления счастья или беззаботности во время войны. В то же время знаменитость убеждена: даже в сложные времена людям важно находить моменты радости и поддерживать себя морально.

«Я прекрасно понимаю, почему люди так реагируют. У всех сейчас болезненный период. Но если есть возможность хотя бы немного наполниться положительными эмоциями — я за это держусь», — поделилась артистка.

Напомним, ранее Наталка Денисенко после отпуска на Тенерифе заговорила о свадьбе с возлюбленным-манекенщиком.

Новости партнеров