Наталка Денисенко раскрыла, как с экс-мужем Фединчиком поделила опеку над 8-летним сыном

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын / © instagram.com/andreyfedinchik

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая ранее рассекретила свой самый большой гонорар, рассказала, как с экс-мужем Андреем Фединчиком поделила опеку над общим сыном.

В мае артисты официально развелись. Однако их объединяет 8-летний сын Андрюша. Наталка Денисенко на проекте "Ранок у великому місті" говорит, что они с бывшим мужем воспитывают мальчика вместе. Подробности артистка раскрывать не стала, но заверила, что Андрей Фединчик является прекрасным отцом.

"Мы воспитываем сыночка вместе. Все хорошо. Я думаю, что это моя личная жизнь. Я не буду вникать в подробности. Единственное, что мне хочется сказать, что Андрей очень хороший папа", - говорит знаменитость.

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын / © instagram.com/natalka_denisenko

Кстати, Наталка Денисенко прекратила следить за фотоблогом Андрея Фединчика. Знаменитость объяснила это тем, что их развод дался ей тяжело, поэтому так для нее лучше.

"Иногда так бывает легче. Это мои личные какие-то штуки. Сейчас вообще такой достаточно сложный период, потому что уже полгода как я разведена, но это очень больно. Если кто-то думает, что мне не больно, то мне очень больно", - призналась артистка.

Напомним, вполне вероятно, что Наталка Денисенко отписалась от бывшего мужа после того, как он обвинил ее в измене с манекенщиком Юрием Савранским. Кстати, недавно артистку застали в его страстных объятиях.