Наталка Денисенко раскрыла ошеломительную стоимость своего нового элитного авто: "Два года откладывала"

Украинская актриса Наталка Денисенко впервые прокомментировала покупку нового элитного автомобиля и рассекретила его стоимость.

В середине января артистка раскрыла, что стала владелицей Mercedes-Benz. В проекте "Ранок у великому місті" знаменитость призналась, что давно мечтала ездить за рулем соответствующего автомобиля. Более того, Наталке уже даже советовали купить новую машину и избавиться от старой. Однако актриса не решалась. Знаменитость была убеждена, что не время тратить такие сумасшедшие деньги, когда у страны идет война. Однако впоследствии артистка изменила свое мнение.

Наталка Денисенко купила машину / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Вообще, это была моя мечта, и я очень много работала в этом году. Моя продюсер говорит: "Наталка, ну это уже стыдно, что ты ездишь на такой старой машине. Ну тебе уже надо статус какой-то показать свой". А действительно, я себе этого не позволяю, потому что война, для этого не время, это может кого-то триггерить. Но потом я подумала, если так думать, то жизнь проходит", — поделилась актриса .

Наконец, Наталка Денисенко таки приобрела желанный Mercedes-Benz. Стоимость автомобиля составляет около 60 тысяч долларов. Знаменитость говорит, что в последнее время усердно работала и за два года смогла отложить необходимую сумму.

"Нет, я думаю, что больше (чем год собирала средства – прим. ред.). Где-то два года я откладывала", — поделилась актриса.

Наталка Денисенко купила машину / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно муж Наталки Денисенко перенес сложную операцию на позвоночнике. Артистка уже рассказывала, в каком состоянии Андрей Фединчик и где он находится.

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