Наталка Денисенко раскрыла шокирующую сумму, которую потратила на собственный бизнес

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко вскоре представит свой собственный ювелирный бренд.

По словам знаменитости, запуск бренда обошелся ей примерно в миллион гривен, хотя точные цифры станут известны после официальной презентации. Над брендом звезда работает вместе со своим братом-ювелиром.

Денисенко отметила, что украшения, которые они создают, являются произведениями высшего класса, уникальными на рынке. Актриса подчеркнула, что над проектом работала с максимальным вниманием к деталям и готова показать результаты публике.

"Наши украшения — это произведения высшего класса, которых больше нет на рынке. Мы работаем над каждой деталью вместе с братом, и я уверена, что публика оценит результат", — отметила Наташа в проекте "Тур звездами".

