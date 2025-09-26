- Дата публикации
Наталка Денисенко раскрыла шокирующую сумму, которую потратила на собственный бизнес
Актриса готовится к презентации нового проекта и поделилась подробностями расходов.
Украинская актриса Наталка Денисенко вскоре представит свой собственный ювелирный бренд.
По словам знаменитости, запуск бренда обошелся ей примерно в миллион гривен, хотя точные цифры станут известны после официальной презентации. Над брендом звезда работает вместе со своим братом-ювелиром.
Денисенко отметила, что украшения, которые они создают, являются произведениями высшего класса, уникальными на рынке. Актриса подчеркнула, что над проектом работала с максимальным вниманием к деталям и готова показать результаты публике.
"Наши украшения — это произведения высшего класса, которых больше нет на рынке. Мы работаем над каждой деталью вместе с братом, и я уверена, что публика оценит результат", — отметила Наташа в проекте "Тур звездами".
