Наталка Денисенко раскрыла свой вес и призналась, как звездная кума Ксения Мишина поддерживает ее

Актриса также призналась, как муж-воин на расстоянии заботится о ней.

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о собственной реакции на хейт ее фигуры в Сети.

Так, знаменитость часто хвастается своими совершенными формами в фотоблоге. И в то же время в комментариях всегда получает волну негатива в сторону своей фигуры. По словам Наталки, это ее не затрагивает, потому что она в первую очередь заботится не о мнении пользователей, а о внутренних ощущениях. Также звезда раскрыла, что сейчас весит около 45 кг.

Более того, Денисенко вспомнила, как однажды ее поддержала звездная кума, актриса Ксения Мишина. Коллега написала Наталке, чтобы она не беспокоилась и наоборот сделала комплимент ее фигуре.

"Мне стали писать: ужас, анорексия… Мне сразу написала моя кума Ксения Мишина. У нее тоже была такая ситуация, когда она привела свою фигуру к своей легкой идеальной форме. И она говорит: "Наталка, это нормально. Люди просто завидуют". На самом деле я всегда была худой. Мой максимальный вес – 49 кг. И я думаю, что я вешу 44-45 кило. Я все же следую за ощущениями", - рассказала Наталья в программе "Ближче до зірок".

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

К тому же щедрым на комплименты и похвалу является муж Денисенко, актер Андрей Фединчик. Как рассказывает актриса, даже на фронте он находит время утешить ее и поддержать.

"Когда муж даже на расстоянии, он меня всегда поддерживает. Когда выходит какой-то трейлер или я пост напишу, он напишет комментарий или в личные сообщения, что я молодец, красавица или самая лучшая", — отметила актриса.

Напомним, недавно певица Наталка Карпа призналась, как похудела на 12 килограммов за три месяца.

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