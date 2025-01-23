Наталка Денисенко раскрыла, в каком состоянии муж-военный после серьезной операции и где он сейчас

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, как ее муж-военный Андрей Фединчик чувствует себя после серьезной операции и где он сейчас находится.

Еще в декабре возлюбленный артистки перенес хирургическое вмешательство. К слову, Фединчику расширили отверстие между позвонками, а также установили титановые пластины в позвоночник. В проекте "ЖВЛ представляет" Наталка Денисенко рассказала, что операция прошла успешно. Муж артистки находится на реабилитации, которая проходит в Киеве. Знаменитость надеется, что ее возлюбленный быстро поправится и все будет здорово. Тем временем она с сыном будет делать все возможное, чтобы Андрею Федичнику как можно быстрее стало лучше.

"Операция прошла очень успешно. Все прошло прекрасно. Сейчас идет период реабилитации, и я надеюсь, что он пройдет быстро и хорошо. Все стараемся помогать так, чтобы это было быстрее и легче всего", — поделилась актриса.

Андрей Фединчик после операции / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Операция Андрея Фединчика на позвоночнике – что известно

В конце декабря Наталка Денисенко сообщила, что ее мужу сделали сложную операцию в одной из частных клиник Ужгорода. Долгое время артистка не говорила, почему Андрею Фединчику понадобилось хирургическое вмешательство. Впоследствии Наталка Денисенко рассказала, что мужу осуществили фораминотомию, то есть расширили отверстие между позвонками. Это позволило снять давление на спинной мозг и нервы. Также Андрею Федичнику установили титановые пластины в хребет. Больше подробностей ни актриса, ни ее муж не раскрывали.

Андрей Фединчик после операции / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко похвасталась, что купила новый автомобиль. Знаменитость стала владелицей Mercedes.

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