Наталка Денисенко рассекретила, как с Фединчиком поддерживает интим в отношениях на расстоянии

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала об отношениях с мужем, актером Андреем Фединчиком.

У супругов редко получается видеться, ведь артист сейчас находится на службе в ВСУ и почти не приезжает домой. Между тем, Наталка Денисенко делает все возможное, чтобы их теплые отношения не пошатнулись и в браке осталась страсть. В частности, когда Фединчик дома, актриса откладывает все дела и проводит время только с возлюбленным. Когда же муж находится на службе, Наталка поддерживает его. Более того, влюбленные даже практиковали секс в режиме онлайн и эротические переписки.

Наталка Денисенко с мужем Андреем Фединчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"У нас был период секса онлайн и всех этих эротических переписок. Потому что как еще женщина с мужчиной могут поддерживать отношения на расстоянии? Понятно, что для многих это может быть довольно трудно, если раньше не было такой сильной эмоциональной привязки. Но мы с Андреем очень старались. И сейчас, когда он бывает дома, я уделяю ему все свое внимание, даже работу отменяю, чтобы быть рядом с ним. Времени побыть вдвоем у нас всегда мало, поэтому мы его очень ценим", — рассказала актриса интервью JetSetter.

Кроме того, Наталка Денисенко делает все возможное, чтобы их 6-летний сын не лишился эмоциональной связи с папой. Артистка вручает подарку мальчику и говорит, что это от отца. Также знаменитость часто записывает видео с сыном для мужа и просит Фединчика делать то же, чтобы Андрюша чувствовал его присутствие.

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Андрюше каждый вечер говорю, что папа по нему скучает, любит его. Я покупаю подарки и дарю "от папы", чтобы он чувствовал его заботу. Мы постоянно снимаем какие-то видео и присылаем мужу. Ну и я всегда прошу Андрея, когда у него есть возможность записывать аудио- и видеосообщения для сына, чтобы, несмотря на расстояние, их связь не терялась. Папа для него авторитет, поэтому я изо всех сил стараюсь сохранить их отношения", — поделилась актриса.

Напомним, недавно ведущая Валентина Хамайко рассказала об отношениях с мужем, который находится. Знаменитость поделилась, почему они до сих пор официально не заключили брак и как война повлияла на их отношения.

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