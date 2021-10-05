Наталка Денисенко рассекретила, сколько зарабатывает за один съемочный день

Актриса отметила, что эти деньги она может значительно быстрее заработать в Instagram.

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко рассказала о своем заработке.

Так, артистка сейчас снимается в двух проектах. Говорит, что от третьего пришлось отказаться, поскольку не хватает времени. За один съемочный день знаменитость может заработать около 600 долларов. Об этом она рассказала в программе "Звездный путь".

"Сейчас очень много украиноязычных проектов, конечно, мы сбрасываем цену на гонорары, потому что прокат этих проектов только на украинских каналах. Поэтому это примерно 500-600 долларов за съемочный день. Но он может длиться 12 часов на холоде, в голоде, это не просто так", — поделилась Наталка.

Наталья Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

Впрочем, знаменитость отметила, что блог в Instagram может приносить ей больше денег, чем съемки. Так, 500 долларов она может заработать за 2 часа, опубликовав серию рекламных сторис.

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